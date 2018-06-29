В американском штате Мэриленд совершено вооружённое нападение на редакцию газеты Capital
Стрелок убил пять человек. Данные о пострадавших разнятся. Местные СМИ ранее сообщили, что травмы получили более 20 человек. Сейчас власти говорят о двух раненых. Стрельба в штате Мэриленд произошла в четверг днём. По данным полиции, преступник целенаправленно напал на редакцию газеты. Несколько лет назад он обвинял издание в клевете, но тогда суд отказался рассматривать иск. Подозреваемого задержали. Как сообщает источник CNN, это местный житель Джэррод Уоррен Рамос. В полиции отметили, что перед атакой изданию поступали угрозы в соцсетях.
Комментарии1
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benny_point 29 июня 2018 | 06:38
Будни Пиздостана - если нет бойни, то день прошел напрасно! Бейтесь пиздостанцы, бейтесь до последнего пиздостанца!!!!))))