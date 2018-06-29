ЮНЕСКО потребовал от России объяснений в связи с планами по строительству в Сочинском национальном парке и заказнике

Накануне на очередной сессии было принято жёсткое заявление, пишет газета «КоммерсантЪ». ЮНЕСКО до 1 февраля ждёт от Москвы детальный отчёт. Если подтвердится, что строительство горно-туристической инфраструктуры может нанести вред природе, «Западный Кавказ» переведут в список объектов всемирного наследия под угрозой. Экологи считают, что таким образом ЮНЕСКО решило дать российскому правительству «последний шанс», отмечает издание.