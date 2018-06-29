ЮНЕСКО потребовал от России объяснений в связи с планами по строительству в Сочинском национальном парке и заказнике
Накануне на очередной сессии было принято жёсткое заявление, пишет газета «КоммерсантЪ». ЮНЕСКО до 1 февраля ждёт от Москвы детальный отчёт. Если подтвердится, что строительство горно-туристической инфраструктуры может нанести вред природе, «Западный Кавказ» переведут в список объектов всемирного наследия под угрозой. Экологи считают, что таким образом ЮНЕСКО решило дать российскому правительству «последний шанс», отмечает издание.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
lenin3 29 июня 2018 | 06:27
Какой-такой юнеско-шмунеско?Уважаемые люди уже всё поделили.А защищать в России ещё много чего есть,вон,например,Земля Франца-Иосифа не охвачена заботой ЮНЕСКО...
opiatnovyi63 29 июня 2018 | 06:29
У нас такая скрепа -строить в заказниках!
benny_point 29 июня 2018 | 06:46
Редакция эха это сборище дебилов!!!))) Написать такое может только дебил либо круглый идиот, стоящий рядом с дебилом в строю. Россия суверенное государство и некогда не позволит каким-то юнескам лезьти в дела государства.