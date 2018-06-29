Дональд Трамп ждёт, что его встреча с Владимиром Путиным снизит уровень напряжённости в двусторонних отношениях

Это позволит Москве и Вашингтону наладить сотрудничество и приведёт к укреплению международной безопасности. Об этом сообщила представитель Госдепартамента, передаёт агентство ТАСС. Встреча президентов России и США должна состояться 16 июля в Хельсинки.