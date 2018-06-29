Дональд Трамп ждёт, что его встреча с Владимиром Путиным снизит уровень напряжённости в двусторонних отношениях
Это позволит Москве и Вашингтону наладить сотрудничество и приведёт к укреплению международной безопасности. Об этом сообщила представитель Госдепартамента, передаёт агентство ТАСС. Встреча президентов России и США должна состояться 16 июля в Хельсинки.
Комментарии2
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zztop1960 29 июня 2018 | 06:26
Американцы сообщили о провале проекта российской миссии на Луну. Американское издание отмечает, что разработчик "Луна-Глоб" испытывает трудности с гиростабилизатором, необходимым для точного определения ориентации в окружающем пространстве. Оборудование, созданное российским подрядчиком, "не работало должным образом", тогда как покупка европейских аналогов невозможна из-за санкций.Подобные задержки, продолжает издание, привели к отказу Швеции от сотрудничества с Россией по "Луна-Глоб", в результате чего один из ключевых приборов миссии, шведский LINA-XSAN (eXtra Small Analyzer for Neutrals), необходимый для изучения взаимодействия космической плазмы с поверхностью Луны, будет установлен на китайском луноходе миссии Chang'e 4.
opiatnovyi63 29 июня 2018 | 06:47
Напрасно ждёт..