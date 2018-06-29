На Большом Москворецком мосту перед Кремлём этой ночью был вывешен плакат в поддержку Олега Сенцова
Акцию организовали активисты и муниципальные депутаты. Они разместили надпись Sentsov на английском языке. Об этом сообщила в Твиттере депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. Украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России по обвинению в подготовке терактов, с 14 мая держит голодовку в колонии.
Комментарии4
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sg90 29 июня 2018 | 06:23
Может просто слово terrorist на плакат не поместилось? Ну не могут же москвичи, сами пережившие и терракты в метро и взрывы домов, поддерживать осужденного террориста?
davi__koloradov 29 июня 2018 | 06:32
У Пукина по этому поводу случилась диарея. Еле с толчка стащили.
polba 29 июня 2018 | 06:34
В контексте откровений укроволонтёра, рассказывающего как он перевозил для Сенцова взрывчатку, подобные акции играют новыми, яркими красками.
a_111111 29 июня 2018 | 07:03
А какое он имеет отношение к этому мосту?