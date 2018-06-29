На Большом Москворецком мосту перед Кремлём этой ночью был вывешен плакат в поддержку Олега Сенцова

Акцию организовали активисты и муниципальные депутаты. Они разместили надпись Sentsov на английском языке. Об этом сообщила в Твиттере депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. Украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России по обвинению в подготовке терактов, с 14 мая держит голодовку в колонии.