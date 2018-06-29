В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело из-за уничтожения клубничных грядок

Как сообщает агентство ТАСС, уполномоченный представитель губернатора в Комсомольске-на-Амуре Константин Белинский заехал на принадлежащую ему землю, которую сдавал в аренду жительнице Хабаровска, и раздавил весь её урожай и систему полива. Белинского обвинили в умышленном уничтожении имущества. Ущерб оценили более чем в 300 тысяч рублей. Агентство отмечает, что инцидент произошёл 16 июня. В правительстве края заявили, что за день до этого Белинский уволился. По данным интернет-издания Газета, конфликт произошёл после того, как чиновник потребовал от фермера повышенную плату за аренду, когда увидел, что бизнес пошёл в гору.