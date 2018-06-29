Арены, построенные к ЧМ-2018 в России, будут использовать для культурных мероприятий и развития детского спорта

Арены, построенные к чемпионату мира по футболу в России, будут использовать для культурных мероприятий и развития детского спорта. Это сообщила вице-премьер Ольга Голодец. По её словам, открываются возможности для гастролей артистов, которые собирают большую аудиторию, передаёт агентство Интерфакс. В программу по развитию детского спорта войдут все стадионы, кроме «Спартака», «Лужников» и «Зенита» — к этим аренам вопросов по заполнению, как сказала вице-премьер, нет.