Арены, построенные к ЧМ-2018 в России, будут использовать для культурных мероприятий и развития детского спорта
Арены, построенные к чемпионату мира по футболу в России, будут использовать для культурных мероприятий и развития детского спорта. Это сообщила вице-премьер Ольга Голодец. По её словам, открываются возможности для гастролей артистов, которые собирают большую аудиторию, передаёт агентство Интерфакс. В программу по развитию детского спорта войдут все стадионы, кроме «Спартака», «Лужников» и «Зенита» — к этим аренам вопросов по заполнению, как сказала вице-премьер, нет.
Комментарии2
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i_one_off 29 июня 2018 | 05:19
Насчет заполнения "культурных мероприятий" сомнений нет, дело выгодное.
А что касается детского спорта, то это врядли.
yralez 29 июня 2018 | 05:21
Они нужны и должны содержаться в исправности....где же еще соберется столько народа, желающих помянуть вошдя, ну когда он того.