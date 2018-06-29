США и Япония требуют от КНДР ликвидировать все виды оружия массового уничтожения
Об этом заявил японский министр обороны Ицунори Онодэра после переговоров со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом. Он подчеркнул, что речь идёт об уничтожении ядерного, биологического и химического оружия, сообщает агентство ТАСС.
Комментарии1
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i_one_off 29 июня 2018 | 05:23
Предлагается раздеться и принять дружелюбную позу.