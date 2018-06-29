Мужчина застреливший пять человек в редакции газеты Кэпитал в США ранее обвинял издание в клевете
Об этом сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, подозреваемым оказался местный житель Джэррод Уоррен Рамос.
Официально в полиции заявили, что личность мужчины установлена, в его доме проходит обыск.
Стрельба произошла в штате Мэриленд. По данным властей, погибли пятеро, ранены два человека. Ранее сообщалось о более чем 20 пострадавших.
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