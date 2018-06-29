Рособрнадзор собирается провести аккредитационную экспертизу вуза в Донбассе

На соответствующий приказ, размещённый на сайте ведомства, обращает внимание сайт Медуза. Интернет-издание напоминает, что в полномочия Рособрнадзора входит проверка соответствия вузовских программ российским образовательным стандартам. И неясно, на каком основании ведомство решило проводить экспертизу в медицинском университете, расположенном в украинском Донецке на территории самопровозглашённой республики.