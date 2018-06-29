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04:04, 29 июня 2018

«Единая Россия» рекомендовала региональным отделениям избегать тезисов о поддержке партией пенсионной реформы

Об этом пишет газета «Коммерсант». Вопрос обсуждался накануне в закрытом режиме. Участвовали представители правительства и лидер партии премьер Дмитрий Медведев. Ранее федеральный исполком «Единой России» поручил регионам провести общественное обсуждение пенсионной реформы. Как отмечает издание, отделениям партии рекомендовали приглашать на эти мероприятия только так называемые «дружественные СМИ».

Комментарии

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andreyfilippov 29 июня 2018 | 04:30

Не понял: как это Партия Путина может не поддежать Пенсионную Реформу Путина?

astet 29 июня 2018 | 04:38

andreyfilippov: а Матвиенко теперь станет делать вид,
что это не она поддерживала
повышение пенсионного возраста
и всячески отказываться от того,
что она верная путинка и единоросска?!!

hammiak 29 июня 2018 | 05:25

andreyfilippov: путин не знал о реформе, что Вы... И партия не путина совсем, а медведева!

vor_on 29 июня 2018 | 05:22

"чем выше пенсионный возраст, тем быстрей кердык Америке!"...как маленькие, блин

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