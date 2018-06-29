Белый дом выразил соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в штате Мэриленд
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс назвала события в редакции газеты «чудовищным актом бессмысленного насилия». Она также написала в Твиттере, что Белый дом решительно осуждает нападение на невинных журналистов, выполняющих свою работу. Это нападение на всех американцев, добавила Сандерс.
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