Белый дом выразил соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в штате Мэриленд

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс назвала события в редакции газеты «чудовищным актом бессмысленного насилия». Она также написала в Твиттере, что Белый дом решительно осуждает нападение на невинных журналистов, выполняющих свою работу. Это нападение на всех американцев, добавила Сандерс.