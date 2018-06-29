Стрелок в американском Аннаполисе, убивший пять человек, целенаправленно напал на редакцию газеты
Несколько лет назад он обвинял издание в клевете, но тогда суд отказался рассматривать иск. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал CNN. По его сведениям, имя подозреваемого – Джэррод Уоррен Рамос, это местный житель.
Вооружённый преступник устроил стрельбу в редакции газеты Кэпитал в штате Мэриленд в четверг днём. Мужчина вошёл в здание с дробовиком, после чего начал искать своих жертв. Пятеро погибли. Пострадали более 20 человек. В полиции отметили, что перед атакой изданию поступали угрозы в соцсетях.
Комментарии1
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liquidsky__ 29 июня 2018 | 04:43
Даа, это не вам не безобидный Гриц. Преставляете, какая там густая "атмосфера ненависти" должна была быть по логике нашей либерды?