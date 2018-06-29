Женщинам и детям будет позволено мыться в СИЗО не меньше двух раз в неделю. Соответствующий приказ вступит в силу 6 июля, говорится на сайте Минюста. На душ будет отводиться минимум 15 минут. Кроме того, камеры, в которых содержатся женщины и несовершеннолетние, должны будут оборудовать холодильниками и телевизорами. В Минюсте отмечают, что приказ был разработан после обращения спикера Совета федерации Валентины Матвиенко.