Женщинам и детям будет позволено мыться в СИЗО не меньше двух раз в неделю
Женщинам и детям будет позволено мыться в СИЗО не меньше двух раз в неделю. Соответствующий приказ вступит в силу 6 июля, говорится на сайте Минюста. На душ будет отводиться минимум 15 минут. Кроме того, камеры, в которых содержатся женщины и несовершеннолетние, должны будут оборудовать холодильниками и телевизорами. В Минюсте отмечают, что приказ был разработан после обращения спикера Совета федерации Валентины Матвиенко.
Комментарии4
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fedor_v_glaz 29 июня 2018 | 03:10
Они уже и детей начали сажать, суки?!
irinaapril 29 июня 2018 | 03:41
Господи, а что дети-то делают в СИЗО?Кроме того, там содержатся ещё граждане, в отношении которых суд ещё не вынес никакого решения, так почему им нельзя мыться тогда, когда им хочется?Кошмар какой-то!Может, и в туалет, как собак выгуливают, разрешают ходить три раза в день?
davi__koloradov 29 июня 2018 | 03:43
Эта Пабедааа! Путин Вперде!
kondrakr 29 июня 2018 | 03:54
Хорошо, хоть, что немытые мужчины не испытывают дискомфорта и не воняют. А то бы и им пришлось разрешать.