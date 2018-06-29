Сулейман Керимов получил новый статус в деле об отмывании денег и неуплате налогов

Российский миллиардер и сенатор теперь «ассистированный свидетель». Это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым, поясняет РБК. Прокурор Ниццы рассказал изданию, что обвинения с Керимова и ещё ряда участников процесса сняты. По данным источника РБК, Керимову вернули залог и паспорт.