Установлена личность мужчины, подозреваемого в убийстве пяти человек в редакции американской газеты Кэпитал
Предполагаемый преступник повредил себе кончики пальцев, чтобы его не опознали по отпечаткам. Назвать имя он отказался, никаких документов не было. Личность удалось установить с помощью технологии распознавания лиц, сообщает NBC News. Сейчас полиция обыскивает дом подозреваемого.
В редакции газеты в штате Мэриленд вооружённый мужчина убил пять человек. Пострадавших, по данным местных СМИ, более 20. На месте происшествия нашли предмет, похожий на взрывное устройство. Каких-либо сведений о мотивах преступника пока нет. Полиция не считает произошедшее терактом. Белый дом выразил соболезнования родственникам погибших.
Комментарии1
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r88w556xl4 29 июня 2018 | 03:27
Полиция не считает произошедшее терактом
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Ну да, счастливый житель богатой демократической либеральной страны просто развлекался. Они там каждую неделю так развлекаются. От счастья.