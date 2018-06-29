Установлена личность мужчины, подозреваемого в убийстве пяти человек в редакции американской газеты Кэпитал

Предполагаемый преступник повредил себе кончики пальцев, чтобы его не опознали по отпечаткам. Назвать имя он отказался, никаких документов не было. Личность удалось установить с помощью технологии распознавания лиц, сообщает NBC News. Сейчас полиция обыскивает дом подозреваемого.

В редакции газеты в штате Мэриленд вооружённый мужчина убил пять человек. Пострадавших, по данным местных СМИ, более 20. На месте происшествия нашли предмет, похожий на взрывное устройство. Каких-либо сведений о мотивах преступника пока нет. Полиция не считает произошедшее терактом. Белый дом выразил соболезнования родственникам погибших.