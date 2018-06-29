В Калифорнии скончался писатель-фантаст Харлан Эллисон

Один из создателей сериала Star Trek умер на 85-м году жизни, сообщает агентство ТАСС. За годы творчества Эллисон написал более двух тысяч рассказов, статей, очерков, эссе. Среди его работ — удостоенный премий рассказ «У меня нет рта, но я должен кричать» и сценарий к фильму «Я, робот».