Завершился групповой этап чемпионата мира по футболу
В четверг вечером сборная Бельгии со счётом 1:0 победила англичан, обе команды вышли в плей-офф. Окончательно определились составы пар в 1/8 финала.
Первыми за выход в четвертьфинал в субботу начнут борьбу Франция и Аргентина, а также Португалия и Уругвай. В воскресенье сборная России встретиться с соперниками из Испании, в этот же день пройдёт матч между командами Дании и Хорватии.
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