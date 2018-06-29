Завершился групповой этап чемпионата мира по футболу

В четверг вечером сборная Бельгии со счётом 1:0 победила англичан, обе команды вышли в плей-офф. Окончательно определились составы пар в 1/8 финала.

Первыми за выход в четвертьфинал в субботу начнут борьбу Франция и Аргентина, а также Португалия и Уругвай. В воскресенье сборная России встретиться с соперниками из Испании, в этот же день пройдёт матч между командами Дании и Хорватии.