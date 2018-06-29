Роберт Мюллер заинтересовался тем, как миллиардеры, связанные с Россией попали на инаугурацию президента США
Американский спецпрокурор Роберт Мюллер заинтересовался тем, как миллиардеры, связанные с Россией попали на инаугурацию президента США. Об этом сообщает телекомпания ABC News. Вопросы прокурора, расследующего вмешательство Москвы в американские выборы, в частности, касаются Виктора Вексельберга. Предприниматель присутствовал на званом обеде по случаю вступления в должность Дональда Трампа и сидел рядом с личным адвокатом президента США. Представитель Вексельберга Андрей Шторх сказал изданию РБК, что предприниматель был на всех приёмах в честь инаугурации Трампа, билет ему подарил американский родственник и бизнес-партнёр. Между тем следователи, которые ведут дело о вмешательстве России в выборы, считают, что это может быть очередным признаком влияния Кремля.
Комментарии1
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kaplan911 29 июня 2018 | 02:15
Вексельберги и есть иностранные агенты, не ?!