На месте стрельбы в американском Аннаполисе полиция нашла предмет похожий на взрывное устройство

Находка больше не представляет опасности, заявили в полиции. По последним данным, в результате стрельбы в редакции газеты Кэпитал погибли пять человек, пострадали больше 20. Подозреваемого задержали. Как сообщает источник CBS News, мужчина не говорит своё имя, он повредил себе пальцы, чтобы его не опознали по отпечаткам. Полиция пока не склонна считать произошедшее терактом и говорит, что это был «локальный инцидент».