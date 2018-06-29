В центре Москвы группа муниципальных депутатов и активистов этой ночью устроила акцию в поддержку Олега Сенцова

На Большом Москворецком мосту возле Кремля участники вывесили составленную из нескольких плакатов надпись Sentsov на английском языке. Фотографии опубликовала в Твиттере депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. Украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в нашей стране по обвинению в подготовке терактов, с 14 мая держит голодовку в российской колонии.