В центре Москвы группа муниципальных депутатов и активистов этой ночью устроила акцию в поддержку Олега Сенцова
На Большом Москворецком мосту возле Кремля участники вывесили составленную из нескольких плакатов надпись Sentsov на английском языке. Фотографии опубликовала в Твиттере депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. Украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в нашей стране по обвинению в подготовке терактов, с 14 мая держит голодовку в российской колонии.
Комментарии4
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tks 29 июня 2018 | 02:18
Да плевать путисты хотели на какие-то там мелочи.
ivfn 29 июня 2018 | 02:22
//В центре Москвы группа муниципальных депутатов и активистов этой НОЧЬЮ//
А почему ночью то. ?
minerr 29 июня 2018 | 02:29
ivfn: Им сказали что КГБ ночью спит.
minerr 29 июня 2018 | 02:27
Как то маловато креатива по сравнению с временами Савченко, тогда покруче акции были. Видать сильно урезали финансирование после того как опростоволосились с Надюшей. Даже плакат на русский не перевели.