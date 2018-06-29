Определились все участники 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу
В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии нанесла поражение англичанам 1:0. Ранее обе команды досрочно вышли в 1/8 финала. А сборная Туниса накануне одержала первую и последнюю победу на турнире, обыграв команду Панамы. Встреча завершилась со счётом 2:1. Обе сборные не смогли пробиться в плей-офф.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kaplan911 29 июня 2018 | 02:13
Мельдония не хватило для победы...