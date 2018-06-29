Июльский номер журнала Forbes не вышел вовремя в России

Об этом на своей странице в Фэйсбуке сообщил уволенный с поста главного редактора российской версии издания Николай Усков. Он рассказал, что подписал последние страницы номера ещё 9 июня, перед увольнением. В продаже журнал должен был появиться в четверг. Однако этого не произошло. Усков связывает задержку с долгами и решением собственника издания Александра Федотова перенести печать Forbes в Литву.