Дональд Трамп ждёт, что его встреча с Владимиром Путиным снизит уровень напряжённости в двусторонних отношениях
Это позволит Москве и Вашингтону наладить сотрудничество и приведёт к укреплению международной безопасности. Об этом сообщила представитель Госдепартамента, передаёт агентство ТАСС. Встреча президентов России и США должна состояться 16 июля в Хельсинки.
Комментарии1
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vladimirbelarus 29 июня 2018 | 01:40
Да нет никакой напряжённости в отношениях, надо добить фашиствующего самоназначенца-карлика в кремле и дать российским людям возможность свободно избирать парламент и президента.