По последним данным, 5 человек погибли в результате стрельбы в редакции газеты Кэпитал в американском штате Мэриленд. Об этом сообщили в полиции. Более 20 человек пострадали, передаёт телекомпания MSNBC. Стрелявший задержан. Выясняются его мотивы. До сих пор полицейские говорили, что речь идёт о «локальном инциденте», а не о теракте. Однако несколько минут назад агентство ТАСС со ссылкой на полицию сообщило, что на месте происшествия в Аннаполисе возможно найдено взрывное устройство. О происшествии доложили президенту США.