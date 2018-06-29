По последним данным, 5 человек погибли в результате стрельбы в редакции газеты Кэпитал в американском штате Мэриленд
По последним данным, 5 человек погибли в результате стрельбы в редакции газеты Кэпитал в американском штате Мэриленд. Об этом сообщили в полиции. Более 20 человек пострадали, передаёт телекомпания MSNBC. Стрелявший задержан. Выясняются его мотивы. До сих пор полицейские говорили, что речь идёт о «локальном инциденте», а не о теракте. Однако несколько минут назад агентство ТАСС со ссылкой на полицию сообщило, что на месте происшествия в Аннаполисе возможно найдено взрывное устройство. О происшествии доложили президенту США.
Комментарии1
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tonight 29 июня 2018 | 01:53
Расстроился человек, маркет сука упал (( Может он много потерял пошел и пострелял пяток. Может полегчало и подумал "наверно я погарячился"