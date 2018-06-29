Акция в поддержку Олега Сенцова прошла накануне в центре Москвы

Несколько человек выложили большими латинскими буквами фамилию украинского режиссера на Большом Москворецком мосту. Это произошло неподалеку от народного мемориала на месте убийства Бориса Немцова. Фотография с моста появилась в твиттере «МБХ Медиа». Сенцов с середины апреля проводит бессрочную голодовку. Он требует освободить более 60 украинских политзаключенных в России.