Акция в поддержку Олега Сенцова прошла накануне в центре Москвы
Несколько человек выложили большими латинскими буквами фамилию украинского режиссера на Большом Москворецком мосту. Это произошло неподалеку от народного мемориала на месте убийства Бориса Немцова. Фотография с моста появилась в твиттере «МБХ Медиа». Сенцов с середины апреля проводит бессрочную голодовку. Он требует освободить более 60 украинских политзаключенных в России.
Комментарии4
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lion64__2 29 июня 2018 | 00:14
Собрались геи, лиз-биянцы, изменники и воры в поддержку бандита и террориста по кличке "режиссёр". На исторической родине либерастов такой "режиссёр" давно бы получил по заслугам и был бы зарыт в свиной шкуре.
fresh_breeze 29 июня 2018 | 00:22
О. Сенцов — режиссёр.
Шамиль Басаев был бухгалтер.
Ахмед Закаев так вообще коллега Сенцова, только он режиссёрил в театре.
Но есть между ними один общий признак. Думаю, каждый без труда догадается, какой именно.
anemon 29 июня 2018 | 00:52
fresh_breeze: lion64__2: И между тобой с lion64__2 и всякими номерными пвтриками сплошные общие признаки - пригожинских холуев.
tks 29 июня 2018 | 00:44
Суд времен путизма - суд скорый, неправедный, подлый и скаредный.