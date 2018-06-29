Несогласованная акция против повышения пенсионного возраста прошла в Самаре

Она была организована в местном гайд-парке, в ней участвовали около 80 человек, пишет сайт «МБХ Медиа». Митингующие высказывались против планов правительства. Кроме того, они были недовольны грядущим повышением тарифов на услуги ЖКХ и электроэнергию. Полиция задержала троих участников митинга за плакаты. Акции против повышения пенсионного возраста планируются в ближайшие дни в других российских городах. Но не везде организаторам удалось их согласовать.