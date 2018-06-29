Июльский номер журнала Forbes не появился в продаже

Он должен был выйти еще накануне, отмечает бывший главный редактор русской версии Николай Усков. Он добавил, что последние страницы этого номера подписывал еще в свой последний рабочий день 9 июня. Причина в том, что владелец издания Александр Федотов не расплатился с типографией, полагает Усков. Ранее собственник журнала уволил Ускова с поста главного редактора. Причиной увольнения назывались неудовлетворённость качеством работы журналиста, нарушения трудовой дисциплины и пункта договора, запрещающего участвовать в «сторонних мероприятиях других брендов». Как замечал сам Усков, речь идет об участии его в эфирах «Эха Москвы».