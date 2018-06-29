Июльский номер журнала Forbes не появился в продаже
Он должен был выйти еще накануне, отмечает бывший главный редактор русской версии Николай Усков. Он добавил, что последние страницы этого номера подписывал еще в свой последний рабочий день 9 июня. Причина в том, что владелец издания Александр Федотов не расплатился с типографией, полагает Усков. Ранее собственник журнала уволил Ускова с поста главного редактора. Причиной увольнения назывались неудовлетворённость качеством работы журналиста, нарушения трудовой дисциплины и пункта договора, запрещающего участвовать в «сторонних мероприятиях других брендов». Как замечал сам Усков, речь идет об участии его в эфирах «Эха Москвы».
Комментарии2
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neyexo 29 июня 2018 | 00:13
Журнал хочет жить.
Что в этом плохого.
Вот yahoo договорилась с китайцами просматривать свой материл - их пустили. А гугл нет.
pmasel 29 июня 2018 | 00:51
neyexo: И..... Яху стал лучшим?