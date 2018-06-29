Стрельба произошла в редакции «Capital Gazette» в Аннаполисе, недалеко от Вашингтона
Погибли не менее пяти человек, говорят в полиции. Ранены два десятка сотрудников издания, передает MSNBC. Стрелок задержан. Представитель Белого дома подтверждает, что президенту США Дональду Трампу сообщили о случившемся.
Комментарии4
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nelibermot19 29 июня 2018 | 00:13
Атмосфера ненависти
patrikk_1 29 июня 2018 | 00:18
Стрельба произошла в редакции «Capital Gazette» в Аннаполисе, недалеко от Вашингтона...
Вспомнил как Витёк сегодня сказал, что в нашей стране неугодных убивают.
pmasel 29 июня 2018 | 00:49
patrikk_1: В России на одного силовика приходится раз в 6 больше умышленных убийств чем у пиндосов.
polikarpich 29 июня 2018 | 00:30
nelibermot19: Ясен пень! Особенно по сравнению с атмосферой всеобщей любви в эрэфии, где какой-то мужлан просто так взял и попинал троих детей и "не лысый". И ничего особенного ему за это не светит.
Где каждый ватоцефал в портянках так и изливает лучезарную любовь на "жидобандеровцев", призывая всех сажать, держать, не пущать, разгонять, хлестать нагайками и даже расстреливать.