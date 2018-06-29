Петрозаводский суд вновь арестовал историка и правозащитника Юрия Дмитриева
По словам его адвоката, в отношении главы карельского «Мемориала» возбудили новое уголовное дело. Следственный комитет обвиняет его в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.
Ранее петрозаводский суд оправдал правозащитника по статье об изготовлении детской порнографии. Сам Дмитриев вины не признавал и говорил, что его преследуют в первую очередь за его работу по изучению эпохи политических репрессий.
Дело Юрия Дмитриева показывает, что в России суды и органы прокуратуры работают, как репрессивная машина, и не может допустить оправдания даже в самых абсурдных делах. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал протоиерей Алексей Уминский.
Уминский добавил, что российская репрессивная машина является эхом советской системы.
Комментарии2
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vasily_k 29 июня 2018 | 00:34
Поражаюсь, как этим людям не тошно делать такую х..ую работу.. Кто-то ж должен им когда-нибудь плюнуть в глаза..
johio 29 июня 2018 | 00:43
На самом деле это кошмар