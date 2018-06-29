Олег Навальный, осужденный по так называемому «делу «Ив Роше» сегодня должен выйти из колонии...

Он был признан виновным в хищении и приговорен к трем с половиной годам лишения свободы.

Олег Навальный должен выйти на свободу на день раньше даты, определенной судом. Как он сам написал в фейсбуке, связанно это с тем, что закон предписывает освобождать заключенных в последний рабочий день перед праздниками или выходными. Навальный отметил, что должен покинуть пределы орловской исправительной колонии №5 до обеда.

За время, проведенное за решеткой, брат оппозиционера успел получить второе высшее образование. По его словам, освоить юридическое мастерство в том числе ему помогли «ожесточенные судебные баталии с администрацией ИК-5». Тюремное руководство не раз высказывало претензии в адрес Навального, который за время заключения семь раз успел побывать в штрафном изоляторе. Как говорил сам осужденный, его наказывали за то, что сидел за столом после отбоя, носил майку, или проснулся позже положенного.

ЕСПЧ признал приговор братьям Навальным несправедливым и присудил им компенсацию. Верховный суд России решение Страсбурга исполнить отказался.