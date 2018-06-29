Олег Навальный, осужденный по так называемому «делу «Ив Роше» сегодня должен выйти из колонии
Он был признан виновным в хищении и приговорен к трем с половиной годам лишения свободы.
Олег Навальный должен выйти на свободу на день раньше даты, определенной судом. Как он сам написал в фейсбуке, связанно это с тем, что закон предписывает освобождать заключенных в последний рабочий день перед праздниками или выходными. Навальный отметил, что должен покинуть пределы орловской исправительной колонии №5 до обеда.
За время, проведенное за решеткой, брат оппозиционера успел получить второе высшее образование. По его словам, освоить юридическое мастерство в том числе ему помогли «ожесточенные судебные баталии с администрацией ИК-5». Тюремное руководство не раз высказывало претензии в адрес Навального, который за время заключения семь раз успел побывать в штрафном изоляторе. Как говорил сам осужденный, его наказывали за то, что сидел за столом после отбоя, носил майку, или проснулся позже положенного.
ЕСПЧ признал приговор братьям Навальным несправедливым и присудил им компенсацию. Верховный суд России решение Страсбурга исполнить отказался.
Комментарии8
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parasuk_ 29 июня 2018 | 00:13
Семейка жуликов снова воссоединилась. Надолго ли? :)
patrikk_1 29 июня 2018 | 00:15
Олег Навальный, осужденный по так называемому «делу «Ив Роше» сегодня должен выйти из колонии...
Выйдет в розовом топике, леопардовых шортиках, сабо на шпильке и с песней Шуры на телефоне:
Под небом лунным я хожу, брожу
Что я потерял и кого ищу
Сам не знаю но-но-но, пока
Собираюсь здесь побыть я до утра...
romashka__ 29 июня 2018 | 00:19
Самый знаменитый заложник.
parasuk_ 29 июня 2018 | 00:26
romashka__: Да ладно, ходорковский популярней был.
irinaapril 29 июня 2018 | 00:34
Смотрю, ольгинские писаки активировались, небось всех их мобилизовали писать гадости про Навальных в связи с выходом Олега Навального из заточения, обещали премию особо старательным, вот они и ринулись в бой.
i4315 29 июня 2018 | 00:38
irinaapril: +100 Вам – какие же они тошнотворные
i4315 29 июня 2018 | 00:48
суду ЕСПЧ доверяю больше, чем нашему (особенно в данном случае).
Гнусно выглядит это злобное и тупое преследование Навальных (и Алексея, из-за которого весь сыр-бор, и особенно, его брата). Даже если Ал. Навальный далеко не во всём прав в своих изысканиях про "распилы", "жуликов и воров" и т.п., – всё равно так топорно-инквизиторски давить – это отвратно, и очень видно примитивная мстительность.
Не сомневаюсь: если бы АН, как говорится, не возникал, никто бы и внимания не обратил на его брата Олега.
proxozhij 29 июня 2018 | 00:51
Два брата-идиота — подрядились дерьмо из России качать. Давно бы свалили и жили бы припеваючи. Для кого они добро делают, для стада баранов кожаные седла?