Бельгия и Англия стали последними участниками 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу
Встреча двух команд в Калининграде завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. В следующем раунде Бельгия сыграет с Японией, а Англия – с Колумбией. В другом матче группового тура победу над Панамой одержал Тунис 2:1. Но по сумме очков обе сборные завершают свое участие в первенстве. Таким образом, групповой этап чемпионата мира подошел к концу.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
glotov 28 июня 2018 | 23:24
Удивительно серая английская игра. Не ожидал.