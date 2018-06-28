Встреча двух команд в Калининграде завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. В следующем раунде Бельгия сыграет с Японией, а Англия – с Колумбией. В другом матче группового тура победу над Панамой одержал Тунис 2:1. Но по сумме очков обе сборные завершают свое участие в первенстве. Таким образом, групповой этап чемпионата мира подошел к концу.