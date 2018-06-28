Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» получила не только внешние, но и скрытые повреждения полотна
Они связаны с давними проблемами, а именно со слабой связью живописи с грунтом и постоянной угрозой слою краски, — пояснили в пресс-службе Третьяковской галереи. Именно поэтому многие десятилетия картина находилась под особым контролем реставраторов.
В конце мая злоумышленник металлическим столбиком ограждения разбил защитное стекло и повредил полотно. Мужчина задержан. Сообщалось, что он обвинил работу Репина в оскорблении чувств верующих.
Комментарии2
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jetsam 28 июня 2018 | 23:19
у тебя не закрытый а открытый перелом!
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Сядь,скажи что у тебя с рукой?
== Поскользнулся,упал, закрытый перелом, Потерял сознание,очнулся-гипс
Это я уже слышала, говори правду, что с рукой?
== Я и говорю - упал, поскользнулся...
Не умеешь врать, Сеня!
==Кто тебе сказал?
У тебя там не закрытый перелом а что, что у тебя там?
== Золото и бриллианты!
Брось эти шуточки,у тебя не закрытый а открытый перелом!
--- (с)Бриллиантовая рука
kunst54 28 июня 2018 | 23:20
У тебя не открытый, а закрытый перелом!