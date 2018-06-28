Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» получила не только внешние, но и скрытые повреждения полотна

Они связаны с давними проблемами, а именно со слабой связью живописи с грунтом и постоянной угрозой слою краски, — пояснили в пресс-службе Третьяковской галереи. Именно поэтому многие десятилетия картина находилась под особым контролем реставраторов.

В конце мая злоумышленник металлическим столбиком ограждения разбил защитное стекло и повредил полотно. Мужчина задержан. Сообщалось, что он обвинил работу Репина в оскорблении чувств верующих.