Дерипаска, по неподтвержденным данным, выдал кредит компании, которая связана с бывшим главой штаба Дональда Трампа
Российский миллиардер Олег Дерипаска, по неподтвержденным данным, выдал кредит компании, которая связана с бывшим главой штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Речь идет о 10-ти миллионах долларов, — передает Рейтер со ссылкой на материалы расследования ФБР.
В середине нулевых Дерипаска финансировал работу Манафорта на Украине, — следует из судебных документов. Сейчас бывший соратник президента США обвиняется в том, что он незаконно лоббировал интересы президента Украины Виктора Януковича и его «Партии регионов», а также уклонялся от уплаты налогов. Недавно Манафорту изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражу.
Комментарии3
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olegleon 28 июня 2018 | 23:18
ну наконец то Мюллер нашёл "руку Москвы". 13 лет назад Дерипаска выдал кредит за то, чтобы через 11 лет Хиллари "прокатили" на выборах. Ванга просто в сторонке курит от такой проницательности!
balamuto 28 июня 2018 | 23:19
Вот есть мильоны, а бежать то некуда с ними.
Дурак.
honduras_na_colime 28 июня 2018 | 23:22
//Дерипаска, по неподтвержденным данным, выдал кредит компании, которая связана с бывшим главой штаба Дональда Трампа//
ПОчти как в известном анеке:
- Ты слышал, что Карапетян выиграл сто тысяч в лотерею?
- Слышал, только не Карапетян, а Оганесян, не сто, а пятсот, не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
Это совершенно подтверждённые данные - документы, изъятые при обыске и уже приобщённые к делу в суде.
И компания не просто связанная с Манафортом, а он её совладелей, причём с женой.
Хорошо, хоть с Дерипаской угадали.
Кольцо вокруг Рыжего сжимается заодно с его сфинктером.