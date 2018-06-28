Российский миллиардер Олег Дерипаска, по неподтвержденным данным, выдал кредит компании, которая связана с бывшим главой штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Речь идет о 10-ти миллионах долларов, — передает Рейтер со ссылкой на материалы расследования ФБР.

В середине нулевых Дерипаска финансировал работу Манафорта на Украине, — следует из судебных документов. Сейчас бывший соратник президента США обвиняется в том, что он незаконно лоббировал интересы президента Украины Виктора Януковича и его «Партии регионов», а также уклонялся от уплаты налогов. Недавно Манафорту изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражу.