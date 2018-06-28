Митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Новосибирске
В акции приняли участие более тысячи человек. Собравшиеся потребовали отправить в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Впрочем, как передает «Радио Свобода», раздавались и требования отставки президента Владимира Путина. Также участники митинга выступили против планов повысить НДС.
Предыдущий митинг в Новосибирске около полутора недель назад собрал не более 300 человек. В ближайшие дни акции против повышения пенсионного возраста планируются в и других российских городах.
Комментарии1
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mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 23:10
Разве можно требовать отставки членов тандема, которые не покладая рук пашут на галере, поднимая страну с колен?
Где же ваш суверенный патриотизм?!