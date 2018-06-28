Митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Новосибирске

В акции приняли участие более тысячи человек. Собравшиеся потребовали отправить в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Впрочем, как передает «Радио Свобода», раздавались и требования отставки президента Владимира Путина. Также участники митинга выступили против планов повысить НДС.

Предыдущий митинг в Новосибирске около полутора недель назад собрал не более 300 человек. В ближайшие дни акции против повышения пенсионного возраста планируются в и других российских городах.