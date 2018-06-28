Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене
Судя по сроку, на который мужчина отправлен под стражу, он был задержан в конце прошлой недели. Как пишет РБК, имя арестованного Андрей Жуков. Других подробностей нет, поскольку в деле содержатся секретные документы.
Это уже второй случай, когда в Лефортовском суде арестовывают по делу о госизмене. 4-го июня под стражу был отправлен некто Виктор Прозоров. В чем заключается его преступление, также не сообщалось.
Комментарии1
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danko1 28 июня 2018 | 23:13
Если Россия по словам Володина - это Путин, то он Путину изменил?
Маразм по выявлению гос. изменников и шпионов нарастает.
Но почему-то ворующих и выводящих из страны в офшоры миллиарды изменниками не считают.
Они себя патриотами называют.