Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене

Судя по сроку, на который мужчина отправлен под стражу, он был задержан в конце прошлой недели. Как пишет РБК, имя арестованного Андрей Жуков. Других подробностей нет, поскольку в деле содержатся секретные документы.

Это уже второй случай, когда в Лефортовском суде арестовывают по делу о госизмене. 4-го июня под стражу был отправлен некто Виктор Прозоров. В чем заключается его преступление, также не сообщалось.