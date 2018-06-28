Олег Навальный, обвиненный по делу «Ив Роше», завтра должен выйти на свободу...

Власть может чинить препятствия его встрече с родственниками. Такое предположение сделал политик Алексей Навальный.

Олега Навального в декабре 2014 года приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.