Олег Навальный, обвиненный по делу «Ив Роше», завтра должен выйти на свободу
Власть может чинить препятствия его встрече с родственниками. Такое предположение сделал политик Алексей Навальный.
Олега Навального в декабре 2014 года приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.
Комментарии8
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tuman13 28 июня 2018 | 23:04
С "чистой" совестью, и на свободу.
patrikk_1 28 июня 2018 | 23:16
Олег Навальный, обвиненный по делу «Ив Роше», завтра должен выйти на свободу...
Джынтельмен удачи! Украл, выпил - в тюрьму! Украл, выпил - в тюрьму! Романтика!
mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 23:06
Многие отказались от продукции "ив роше", ведь из-за их бездействия невиновного Олега Навального упекли в гулаг.
А Олега можно поздравить с долгожданной свободой!
ukrodupa404 28 июня 2018 | 23:08
mikhail_spb_: Сидел на зоне: вставал с петухами, работал не разгибая спины.)
olegleon 28 июня 2018 | 23:14
mikhail_spb_: ты то сам отказался?
danko1 28 июня 2018 | 23:07
Ворующие миллиардами бандиты для власти свои.
А Олега Навального, к которому у Ив Роше не было никаких претензий, дело которого полностью сфальсифицировано, обвинили в преступлении, которого не было.
Был один политик Алексей Навальный, теперь будет два.
tuman13 28 июня 2018 | 23:25
danko1: Не было претензий.... Преступления не было.... Да ладно, это только вы верите в честность либералов. А вот только подпусти кого-либо к бюджету - все тут же начинают пилить его.
angrew 28 июня 2018 | 23:21
Я бы на его месте временно выехал из страны.