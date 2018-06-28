Не менее четырех человек стали жертвами стрельбы в редакции «Capital Gazette» в Аннаполисе (штат Мэриленд)...

Такие данные приводит издание Baltimore Sun. По некоторой информации, еще шесть человек получили ранения. Сообщается, что один стрелявший задержан. В полиции не исключают, что их может быть больше. Кроме того, на месте происшествия обнаружены подозрительные пакеты. Обстоятельства инцидента пока не установлены.