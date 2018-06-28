Не менее четырех человек стали жертвами стрельбы в редакции «Capital Gazette» в Аннаполисе (штат Мэриленд)
Такие данные приводит издание Baltimore Sun. По некоторой информации, еще шесть человек получили ранения. Сообщается, что один стрелявший задержан. В полиции не исключают, что их может быть больше. Кроме того, на месте происшествия обнаружены подозрительные пакеты. Обстоятельства инцидента пока не установлены.
Комментарии2
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olegleon 28 июня 2018 | 23:06
"Обстоятельства инцидента пока не установлены. "
но возможную причастность России уже установили?
patrikk_1 28 июня 2018 | 23:11
Не менее четырех человек стали жертвами стрельбы в редакции «Capital Gazette» в Аннаполисе (штат Мэриленд)...
Интересно, за что их расстреляли - за откровенное враньё, за проплаченные материалы, за статьи на стороне одного из хозяйствующих субъектов, за расистские статьи, за клевету, за шантаж, за вымогательство?..