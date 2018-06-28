Интернет-сервисы должны будут в течение полугода хранить переписку своих пользователей
Такие правила, согласно постановлению правительства, вступают в силу со следующего месяца. Они действуют в рамках так называемого «закона Яровой». Сообщается, что хранение данных требуется для борьбы с терроризмом. Информацию о том, куда заходит и что скачивает пользователь, провайдеры должны будут предоставлять по запросу спецслужб.
Комментарии6
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danko1 28 июня 2018 | 22:38
Все должны быть под колпаком, когда гэбня узурпировала власть в России.
И плевать им, что нарушают Конституцию.
Их главарь Путин давно ввел вместо неё бандитские понятия.
a_i_zhukov 28 июня 2018 | 23:00
еще 2 суток/48 часов, чтобы еще СМЕЛО походить по ПОРНОсайтам!
Где там...
amrigo 28 июня 2018 | 22:53
Это не борьба с терроризмом, а фашизм обыкновенный.
putn_pnh 28 июня 2018 | 22:54
БольшойБрат следит за тобой.
satttana_perrrkele 28 июня 2018 | 22:58
вместо гудков, для звонящего мне, установлена музыкальная заставка "Путин х***ло", от украинских друзей.
Пусть хранят, слушают и переслушивают.
ла=ла-ла--ла-ла--ла-ла--ла
omichka 28 июня 2018 | 23:02
Все - в порно!