Интернет-сервисы должны будут в течение полугода хранить переписку своих пользователей

Такие правила, согласно постановлению правительства, вступают в силу со следующего месяца. Они действуют в рамках так называемого «закона Яровой». Сообщается, что хранение данных требуется для борьбы с терроризмом. Информацию о том, куда заходит и что скачивает пользователь, провайдеры должны будут предоставлять по запросу спецслужб.