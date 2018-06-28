Мария Захарова попросила Совет Федерации и Госдуму дать оценку деятельности «Дойче Велле»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова попросила Совет Федерации и Госдуму дать оценку деятельности «Дойче Велле». Она обвинила немецких журналистов в пропаганде. Также Захарова попросила обратить внимание на немецкое СМИ и Роскомнадзор. Она напомнила, что еще на прошлой неделе МИД запрашивал у «Дойче Велле» комментарий в связи с платным продвижением материалов о России в социальных сетях, которые дипломаты сочли оскорбительными. По словам Захаровой, немецкая сторона ответила, что это был лишь анонс интервью на русском языке и ничего больше.
Комментарии15
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anemon 28 июня 2018 | 22:36
А я бы оценку деятельности мадам Захаровой дала. Подпевале преступной власти.
blinorozhiy_chmo 28 июня 2018 | 22:58
Дойче Велле - известнейшая своей проплаченностью желтая фейковая (если не сказать фекальная) помойка.
Ну что на неё внимание тратить - сразу в сортир. ))
gordy 28 июня 2018 | 22:59
"Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова попросила Совет Федерации и Госдуму дать оценку деятельности «Дойче Велле»."
А разве там не одни двоечники сидят?
tuman13 28 июня 2018 | 23:09
anemon: Почему подпевале. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так что Захарова запевала, и против бывшей преступной власти Ельцина и олигахата.
viktorova 28 июня 2018 | 22:45
Отрабатывает маха.
Как клоун в цирке.
Это просто работа, ничего личного.
antimalin 28 июня 2018 | 22:45
Немецкое государственное СМИ Дойче Велле (Немецкая волна) - русофобский отстой.
Пропагандистское антироссийское СМИ, финансируемое правительством Меркель-4 срок подряд.
Пропаганда а-ля нацистская Германия.
putn_pnh 28 июня 2018 | 22:51
antimalin: Что ты мелешь, убогая?
antimalin 28 июня 2018 | 23:08
putn_pnh: Брысь под плинтус, тролль.
Знай свое место.
tuman13 28 июня 2018 | 23:13
putn_pnh: А что - факты не ложаться в вашем умишке, что госрадио ФРГ "Немецкая волна" - пропагандистская СМИ.
satttana_perrrkele 28 июня 2018 | 22:49
кто такая эта шмара с сальными патлами: машка-калинка-на-ляшку?
Как дегенераты-депутуты могут "оцен7ить" издание другой страны? А теорию Энштейна они не должны утвердить?
tuman13 28 июня 2018 | 23:16
satttana_perrrkele: Да... Уровень демократии и либерализва в вашем посте просто зашкаливает. Очень сильно вериться, что весь народ для вас быдло, и только вы во всем белом.
amrigo 28 июня 2018 | 22:50
В России фашизм и это не пропаганда, это страшная правда, а за пропаганду пусть блокируют соловьиный помёт.
putn_pnh 28 июня 2018 | 22:53
Только пропагандой можно победить рашистскую пропаганду.
tuman13 28 июня 2018 | 23:18
putn_pnh: А что тогда гавкаешь на российскую пропаганду?
fresh_breeze 28 июня 2018 | 23:24
Вообще-то это лишь на первый взгляд DW вредит России.
Для аудитории, говоря словами Достоевского, "с попыткой на мысль", чтение опусов этого сайта, посвящённых России, — а особенно чтение одних и тех же тем в развитии, с некоторыми временными интервалами — наглядно демонстрирует ничтожность и несостоятельность аргументации, вырывание фактов, с их последующей компиляцией, и очевидный заказ сверху.
Что всё это даёт думающему читателю? Даёт очень многое; он поймёт, что если даже противник, силясь навешать на его страну всех собак, лепит, что называется горбатого, значит, у его страны нет бòльших грехов, чем грехи взявшихся её осуждать.