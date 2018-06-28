Полиция Петербурга задержала девушку, которая стояла в одиночном пикете в поддержку Олега Сенцова
Активистку Надежду Лянзберг доставили в 78 отдел полиции, пишет сайт «ОВД-Инфо». По словам ее соратников, задержанная также является многодетной матерью. Сенцов с середины мая проводит бессрочную голодовку. Он требует освободить 64 украинских политзаключенных в России.
Комментарии12
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trans 28 июня 2018 | 22:34
У нас можно только путинских ворюг поддерживать.
danko1 28 июня 2018 | 22:41
trans: Плевать бандитам питерским, что Конституцию нарушают, когда глава банды правящей Путин давно ввел бандитские понятия вместо Конституции.
patrikk_1 28 июня 2018 | 22:42
Активистку Надежду Лянзберг доставили в 78 отдел полиции, пишет сайт «ОВД-Инфо»...
"Лянсбергам" не просто наплевать судьбу на россиян - они готовы поддержать любого ублюдка, готового убивать российских граждан.
blinorozhiy_chmo 28 июня 2018 | 22:53
Органам опеки необходимо внимательно приглядеться к этой тронутой "мамаше" - поддерживающая террористов бабёха не может воспитать из своих детей достойных граждан страны.
danko1 28 июня 2018 | 23:03
blinorozhiy_chmo: Портянки - полные идиоты, защищающие любые преступления власти и выступающие против собственных родителей и детей.
А многодетная мать желает, чтобы её дети жили в свободной стране, а не в той, где бандиты во власти.
ignachio 28 июня 2018 | 22:43
У многодетной нашлось время для пикета? На что не пойдешь за свободу для террориста. Но одиночные пикеты задерживать нельзя, это умышленное нарушение закона должностными лицами. Виновных уволить как минимум.
tuman13 28 июня 2018 | 22:47
trans: Так кого из либералов не поставишь во власть, так сразу заворуется. Любого.
А что, это у неполживых пошла новая мулька - страдать за террористов?
olegleon 28 июня 2018 | 22:54
trans: попробуйте поддержать, например, Брейвика
tusk 28 июня 2018 | 22:41
Иностранцам можно пляски и тысячные шествия (по футболу), а нам нельзя одиночные пикеты. :(
tuman13 28 июня 2018 | 22:58
tusk: Таки читайте новости: не сессии ОБСЕ выступил человек, который доставил Синцову взрывчатку.
А вы давайте, вписывайтесь за террориста.
nata_roo 28 июня 2018 | 22:52
Жаль, что никто из сторонников НАВАЛЬНОГО не встретит Олега Навального при выходе из колонии...
melafon82 28 июня 2018 | 23:09
Сосед у Галилео Галилея, был не глупее Галилея и тоже знал, что вертится Земля, но у него была семья. (С)