Полиция Петербурга задержала девушку, которая стояла в одиночном пикете в поддержку Олега Сенцова

Активистку Надежду Лянзберг доставили в 78 отдел полиции, пишет сайт «ОВД-Инфо». По словам ее соратников, задержанная также является многодетной матерью. Сенцов с середины мая проводит бессрочную голодовку. Он требует освободить 64 украинских политзаключенных в России.