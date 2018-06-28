Басманный суд Москвы продлил срок ареста главному редактору калининградской газеты «Новые колеса» Игорю Рудникову

Тем временем в его деле появилась новая статья обвинения – следствие считает, что Рудников не сообщил о гражданстве или виде на жительство в иностранном государстве. Вскоре после его задержания один из федеральных каналов показал в эфире некое изображение американской грин-карты, которая могла ему принадлежать, пишет издание «Медиазона». Рудникова задержали по обвинению в вымогательстве 3 млн. рублей у главы регионального управления Следственного комитета Виктора Леденева. Сам Рудников настаивает, что Леденев звонил ему и обещал передать информацию о людях, причастных к покушению на него, которое произошло в марте 2016 года.