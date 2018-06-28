Стрельба произошла в редакции газеты «Capital» под Вашингтоном
Несколько человек убиты, передает AFP. По данным телеканала FoxNews, стрелок схвачен полицией. Пока неизвестно, о каком числе погибших и раненых идет речь.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Несколько человек убиты, передает AFP. По данным телеканала FoxNews, стрелок схвачен полицией. Пока неизвестно, о каком числе погибших и раненых идет речь.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ukrodupa404 28 июня 2018 | 22:35
Допистелись пропагандоны !)
patrikk_1 28 июня 2018 | 22:38
Пока неизвестно, о каком числе погибших и раненых идет речь...
А вопрос почему расстреляли журналистов не возникает, итак всё всем понятно?
ukrodupa404 28 июня 2018 | 22:42
patrikk_1: Как почему ? Тут же все ясно ,это демократия и президент избранный народом !
В кровавых мордорах и диктаторских режимах поступают так :
2:30 Басманный суд Москвы продлил срок ареста главному редактору калининградской газеты «Новые колеса» Игорю Рудникову.
Ну или так :
22:31 Мария Захарова попросила Совет Федерации и Госдуму дать оценку деятельности «Дойче Велле»
kmamonov_2 28 июня 2018 | 22:46
patrikk_1:
Опять в граде- на- холме дЭмократию продвигают ?!
Бедная Омерика и погибшие (((
nikolai_matveev2 28 июня 2018 | 22:54
Американские Штаты - страна людоедов , педофилов , садистов ... Американские Штаты населяют извращенцы , морально изуродованные люди , которые глумятся над маленькими детьми , стреляют друг в друга .
Американские Штаты - страна - выродок .
s_talker002 28 июня 2018 | 22:47
patrikk_1:
/А вопрос почему расстреляли журналистов не возникает,../
В каждом *демократическом* государстве журналист должен думать о последствиях *базара*.
В самых *демократических* государствах могут расстрелять просто так....бытовуха.
golodomor_ze__hohlokost 28 июня 2018 | 22:53
Журнашлюхам из "Новой клазеты" стоит призадуматься.
ltvjrhfn1 28 июня 2018 | 22:39
ukrodupa404:
В захваченной узурпатором России уже трём человекам светит жестокая административка за одиночные пикеты, а тут про какую то стрельбу.. Эхо стало рупором режима.
captainobvious 28 июня 2018 | 22:46
будни звездно-полосатого Мордора... скукотища, ничего нового.
ensebeo 28 июня 2018 | 22:58
ух сколько радостных портянок понабежало )))
patrikk_1 28 июня 2018 | 23:03
ensebeo:
И ни одного жидобандеровца - обосрались от страха?
captainobvious 28 июня 2018 | 23:12
ensebeo: лайк тебе за наблюдательность!