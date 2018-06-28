На сайте Совета по правам человека при президенте России до сих пор числится членом журналист Максим Шевченко
Ранее он публично заявил о своем выходе из организации.
Во главе Совета на самом деле стоят несколько человек, которые прикрывают свой злой умысел благими намерениями. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал сам Максим Шевченко. Некоторые члены Совета фильтруют поступающую информацию и доводят ее до сведения президента в искаженном виде, считает Максим Шевченко.
Комментарии4
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novirusisch 28 июня 2018 | 22:11
Правильно Макс, царь очень хороший.
Но всей правды не знает. Бояре его обманывают.
putn_pnh 28 июня 2018 | 22:13
C членом?
ugiazov 28 июня 2018 | 22:22
Кукарекнул громко. Но соврал. Наверное Путин его кумир, и пример для подражания.
fresh_breeze 28 июня 2018 | 22:30
А у самого Шевченко умысел какой? За всё хорошее и против всего плохого? Ну ещё бы...
Так ведь у всех так, у всех и везде, а не только в России. Другой вопрос, что на выходе в каждой отдельной стране с этими самыми правами человека.