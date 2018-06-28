На сайте Совета по правам человека при президенте России до сих пор числится членом журналист Максим Шевченко

Ранее он публично заявил о своем выходе из организации.

Во главе Совета на самом деле стоят несколько человек, которые прикрывают свой злой умысел благими намерениями. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал сам Максим Шевченко. Некоторые члены Совета фильтруют поступающую информацию и доводят ее до сведения президента в искаженном виде, считает Максим Шевченко.