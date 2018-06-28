В Брюсселе сегодня начался саммит Евросоюза, на котором планируется обсудить проблему беженцев

Страны Европы надеются найти совместное решение миграционного кризиса.

Европа должна перекрыть средиземноморские маршруты миграции, заявил в Брюсселе председатель Европарламента Антонио Таяни. По его словам, на эти цели следует выделить 6 миллиардов евро. При этом чиновник уточнил, что пока не знает, как именно должны быть распределены эти деньги, но речь идет об определенных инвестициях в Ливию и другие страны.

Ранее с радикальными предложениями по урегулированию проблемы выступила Италия. Она предложила план из 10 пунктов: в частности, предложено установить для стран ЕС принудительные квоты по приему мигрантов. Государствам, которые откажутся, необходимо сократить адресное финансирование из бюджета Евросоюза.

Сегодня Италия решилась на демарш: представители страны заблокировали принятие документов саммита ЕС, заявив, что сначала нужно согласовать вопросы по миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Промежуточную пресс-конференцию саммита, назначенную на 20:00 по Москве, отменили.

Миграционный кризис в Европе называют крупнейшим со времен Второй Мировой войны. Один из самых популярных маршрутов движения мигрантов лежит через Средиземное море: с начала года этим путем в Европу прибыли больше 40 тысяч человек.