В Брюсселе сегодня начался саммит Евросоюза, на котором планируется обсудить проблему беженцев
Страны Европы надеются найти совместное решение миграционного кризиса.
Европа должна перекрыть средиземноморские маршруты миграции, заявил в Брюсселе председатель Европарламента Антонио Таяни. По его словам, на эти цели следует выделить 6 миллиардов евро. При этом чиновник уточнил, что пока не знает, как именно должны быть распределены эти деньги, но речь идет об определенных инвестициях в Ливию и другие страны.
Ранее с радикальными предложениями по урегулированию проблемы выступила Италия. Она предложила план из 10 пунктов: в частности, предложено установить для стран ЕС принудительные квоты по приему мигрантов. Государствам, которые откажутся, необходимо сократить адресное финансирование из бюджета Евросоюза.
Сегодня Италия решилась на демарш: представители страны заблокировали принятие документов саммита ЕС, заявив, что сначала нужно согласовать вопросы по миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Промежуточную пресс-конференцию саммита, назначенную на 20:00 по Москве, отменили.
Миграционный кризис в Европе называют крупнейшим со времен Второй Мировой войны. Один из самых популярных маршрутов движения мигрантов лежит через Средиземное море: с начала года этим путем в Европу прибыли больше 40 тысяч человек.
Комментарии4
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olegleon 28 июня 2018 | 22:11
Меркель всех примет )))
viktorova 28 июня 2018 | 22:26
olegleon: конечно примет. Она же не такая тварь бессердечная как Путин.
olegleon 28 июня 2018 | 22:32
viktorova: точно. ведь Путин отправляет обратно в Африку африканцев.
ugiazov 28 июня 2018 | 22:28
Арабских стран мало? Туда их.