Во Франции может быть прекращено уголовное дело против российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова
Члена Совета Федерации обвиняли в отмывании денег и в уклонении от уплаты налогов.
Сулейману Керимову вот-вот могут вернуть паспорт и деньги, которые он внёс в качестве залога. Тогда он сможет улететь в Россию как свободный человек. О таком решении суда Экс-ан-Прованса рассказывает адвокат сенатора Никита Сычёв. По его словам, с миллиардера сняли все обвинения. Это «Франс-Пресс» подтвердили в прокуратуре, впрочем решение суда ещё могут обжаловать, такого развития событий не исключают в надзорном ведомстве. Одновременно защита другого фигуранта этого уголовного дела Александра Штудгальтера также заявила о снятии всех обвинений. Керимов находится во Франции под подпиской о невыезде с залогом в 40 миллионов евро. Он был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы по подозрению в создании системы посредников и компаний для сокрытия реальной стоимости сделок по покупке вилл на Лазурном берегу, зарегистрированных на имя Штудгальтера. Таким образом российский сенатор, по версии следствия, не доплатил налоги.
В российском МИДе задержание Сулеймана Керимова называли незаконным, а Генпрокуратура безуспешно просила передать уголовное дело против сенатора в Россию.
Керимова должны были оправдать, потому что обвинения вызывали большие сомнения. Об этом «Эху Москвы» сказала главный редактор «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова. Ирина Прохорова добавила, что Сулейман Керимов – крупный благотворитель, и он заслужил поддержку своих соотечественников.
Комментарии6
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ugiazov 28 июня 2018 | 22:08
Откупился? Благотворитель.
olegleon 28 июня 2018 | 22:18
ugiazov: конечно. ведь все суды во Франции продажные. там при входе ценники висят ))
olegleon 28 июня 2018 | 22:08
у хомяков истерика будет. независимы французский суд посмел оправдать российского миллиардера
anemon 28 июня 2018 | 22:33
olegleon: Это у тебя истерика от радостию Хотя, - чему радуешься? Успехам Керимова?
edward_sakash 28 июня 2018 | 22:09
минфин Франции не отменял своих претензий по неуплате налогов к Керимову.
Этих претензии в перспективе могут закончиться для имярека длительным сроком заключения и многомиллионными штрафами.
trans 28 июня 2018 | 22:23
"Он крупный благотворитель"- Ага, обворовали страну и народ и часть наворованого кидают на благотворительность. Благодетели, млин....