Четыре подземные цистерны с топливом взорвались на автозаправке в Чечне
Это произошло недалеко от станицы Шелковская. Пожар на АЗС локализован, говорят ТАСС в республиканском управлении МЧС. По неподтвержденной информации, пострадали 4 человека.
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Это произошло недалеко от станицы Шелковская. Пожар на АЗС локализован, говорят ТАСС в республиканском управлении МЧС. По неподтвержденной информации, пострадали 4 человека.
Комментарии4
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ugiazov 28 июня 2018 | 22:06
Разборки?
tks 28 июня 2018 | 22:07
Визитки Яроша???!!!
mavviomi 28 июня 2018 | 22:09
Упс...
seryj_wolk 28 июня 2018 | 22:17
Такое происходит, когда нарушаются требования безопасности. Продажных проверяющих надо сажать еще раньше, чем руководство заправкой.