Юрий Дмитриев арестован на два месяца в рамках уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера
Руководитель карельского отделения общества «Мемориал» Юрий Дмитриев арестован на два месяца в рамках уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера. Состояние здоровья Дмитриева хорошее, он готов отстаивать свою невиновность. Об этом телеканалу РБК рассказал адвокат Виктор Ануфриев. По словам адвоката, необходимости в этом аресте по-прежнему нет, так как обвинение безосновательно.
Комментарии8
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tks 28 июня 2018 | 22:05
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.
patrikk_1 28 июня 2018 | 22:15
Руководитель карельского отделения общества «Мемориал» Юрий Дмитриев арестован на два месяца в рамках уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера...
Наверное дочка рассказала про затейника-папочку? Ну мразь правозащитная хлебнёшь ты в зоне, страдания маленькой девочки покажутся безобидной шуточкой, в сравнении с тем, что придётся пережить тебе.
sir_sar 28 июня 2018 | 22:34
patrikk_1: А ведь у этой мрази есть защитнички, которым плевать на девочку и которые совсем недавно очень сильно возмущались поведением Слуцкого, называя его похотливцем и развратником.
nds 28 июня 2018 | 22:42
patrikk_1: Помнится, несколько лет назад якобы за педофилию засадили родного отца какой-то девочки. В качестве обоснования использовали заключение эксперта-психолога - какой-то девицы, которая немного позже была уличена в очевидной сексуальной распущенности и вымогателя-полиграфолога. Гинекологическое обследование не обнаружило вообще никаких следов насилия, но человек отсидел 5 лет.
nds 28 июня 2018 | 22:59
nds: Это дело Макарова.
borisgroys 28 июня 2018 | 22:09
Прошли "президентские выборы", теперь внучатам палачей предоставили карт-бланш ... Не исключено, также, что этот потомственный "нквд"шный джин, почувствовав негласное одобрение с кремлевских башен, просто распоясался. И кстати, скорее всего в ближайшие годы, распустится ещё больше.
ugiazov 28 июня 2018 | 22:13
В гэбне наконец-то поняли, что подкинутым наркотикам и оружию никто не верит. Вот и импровизируют.
anemon 28 июня 2018 | 22:30
Госзаказ. Кто бы сомневался..