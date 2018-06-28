Руководитель карельского отделения общества «Мемориал» Юрий Дмитриев арестован на два месяца в рамках уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера. Состояние здоровья Дмитриева хорошее, он готов отстаивать свою невиновность. Об этом телеканалу РБК рассказал адвокат Виктор Ануфриев. По словам адвоката, необходимости в этом аресте по-прежнему нет, так как обвинение безосновательно.