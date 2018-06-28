Панама ведёт 1:0 в матче с Тунисом
Англия играет с Бельгией в Калининграде. Команды пока не открыли счёт, и обе сборные уже гарантировали себе выход в плей-офф.
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Англия играет с Бельгией в Калининграде. Команды пока не открыли счёт, и обе сборные уже гарантировали себе выход в плей-офф.
Комментарии1
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alex_0049 28 июня 2018 | 21:39
...за поведение японцев на последних минутах матча я бы их наказал либо не проходом в плэй-офф либо выплатой стоимости билетов.......... ..люди ходят на футбол не для того чтоб смотреть как одни игроки лежат на травке а соперники перепинывают мяч между собой без видимых угроз потерять его...............