Пресненский суд Москвы оставил под стражей обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам Владислава Кулешова
Он был задержан в мае нынешнего года, однако по словам следователей, призывал к беспорядкам в апреле прошлого года.
Ранее, напоминает Интерфакс, такое же обвинение предъявляли математику Дмитрию Богатову, но в прошлом месяце стало известно, что уголовное дело против него прекратили. Как следует из материалов дела, призывы к беспорядкам были размещены в социальных сетях.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт