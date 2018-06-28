Пресненский суд Москвы оставил под стражей обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам Владислава Кулешова

Он был задержан в мае нынешнего года, однако по словам следователей, призывал к беспорядкам в апреле прошлого года.

Ранее, напоминает Интерфакс, такое же обвинение предъявляли математику Дмитрию Богатову, но в прошлом месяце стало известно, что уголовное дело против него прекратили. Как следует из материалов дела, призывы к беспорядкам были размещены в социальных сетях.