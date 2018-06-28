Пожарные сумели справиться с открытым горением на мусорном полигоне в Дмитровском районе Подмосковья

Сейчас там происходит тление. Спасатели пытаются добраться до очага, — рассказали Интерфаксу в оперативном штабе. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. В то же время в управлении МЧС заверяют, что выброса вредных веществ не было. Среди версий причин возгорания называют, в том числе, и поджог.